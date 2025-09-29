Muore per sbaglio colpita da un proiettile: dramma nelle prossime puntate di La forza di una donna

La forza di una donna, gli spoiler delle prossime puntate della soap: protagonista muore a causa di un colpo di pistola, lacrime e disperazione.

Ascolti record per una delle soap opera più amate di sempre. La forza di una donna è uno dei titoli turchi proposti da Mediaset nel corso di questa estate, ma terrà compagnia al pubblico di Canale 5 anche in autunno. Una storia intensa e struggente, quella raccontata nelle dizi, giunta alla seconda stagione. I colpi di scena per la protagonista Bahar Cesmeli sono all’ordine del giorno e, purtroppo per lei, sono quasi sempre negativi.

Sin dall’inizio della storia, la donna sta facendo i conti con una marea di difficoltà, dai problemi economici fino alla malattia. Nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, Sarp è tornato in scena, dopo che per anni tutti lo avevano creduto morto. Il suo ritorno, però, non porterà solo conseguenze positive, al contrario ci saranno nuovi drammi a coinvolgere diversi protagonisti. Uno di essi perderà la vita, per errore, proprio a causa di una persona molto vicina a Sarp. In seguito le anticipazioni nel dettaglio.

La forza di una donna, nuovo dramma in arrivo: Bahar si salva, ma qualcuno muore

Sarp è tornato e tutto farà pensare a un ricongiungimento con Bahar, soprattutto dopo che quest’ultima ha lasciato Arif, per non spezzare il cuore alla figlia Nisan. L’idillio, però, durerà poco poiché nelle prossime puntate de La forza di una donna si consumerà una nuova tragedia. Tutto inizierà quando, per proteggerli da Nezir e dalla sua sete di vendetta, Sarp porterà via dalla loro casa Bahar e i figli e li nasconderà in un luogo segreto ed isolato.

Quando gli uomini del boss piomberanno a casa di Bahar, non troveranno la persona che cercavano ma si ritroveranno davanti Ceyda, Hatice e Yeliz. Nasceranno degli scontri e delle colluttazioni, che porteranno ad un esito drammatico: uno dei malviventi farà partire per sbaglio un colpo di pistola che finirà dritto al cuore di Yeliz. L’amica fidata di Bahar perderà la vita, davanti agli occhi increduli dei presenti.

Un dolore immenso per tutti, compreso Sarp, che deciderà inizialmente di non rivelare quanto accaduto a Bahar. Quando quest’ultima lo scoprirà, però, reagirà malissimo e si scaglierà anche contro il marito, accusandoli di aver portato solo dolore nelle loro vite e di averle stravolte. Sarà davvero la fine per loro?