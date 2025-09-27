Mediaset la decisione è arrivata: tagli al daytime, cambia tutto da ottobre

Nel prossimo mese il palinsesto Mediaset sarà modificato radicalmente: l’arrivo di un nuovo show porterà ad un inaspettato taglio nella rete ammiraglia.

La fine della stagione estiva ha segnato l’apertura di un nuovo capitolo televisivo. I palinsesti nazionali sono stati puntualmente rinnovati per fare spazio ai capisaldi della programmazione autunnale. Un’ondata di cambiamenti che, sul fronte Mediaset, ha travolto principalmente Canale 5.

Se nel weekend ha ripreso il via l’appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin a Verissimo, nel daytime pomeridiano la protagonista assoluta è tornata ad essere Maria De Filippi. É partita il 22 settembre la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, che si collocano dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia alle 14.45.

Un posto fisso, quello della De Filippi, che rimarrà tale anche nelle settimane a seguire, al contrario di quanto accadrà per le altre fasce del pomeriggio. A portare un’altra ventata di novità arriverà, infatti, il Grande Fratello. Una nuova attesissima edizione, condotta da Simona Ventura, si prepara ad approdare su Canale 5 in prima serata il 29 settembre.

Come tutti sanno però, lo storico reality basa il suo format sulla diretta, che permette alla produzione di ricavare delle brevi puntate in daytime con gli aggiornamenti sulla vita nella Casa. Questo significherà per il pubblico, assistere ad un inaspettato taglio per un appuntamento cult di Mediaset.

Rivoluzione nel pomeriggio di Canale 5: la nuova programmazione

É tutto pronto per riaprire i battenti sulla Casa più spiata d’Italia, che si inserirà su Canale 5 con le sue fasce giornaliere oltre che con le prime serate. A farne le spese nel pomeriggio del daytime sarà una delle soap più longeve della tv, che perderà spazio.

La striscia feriale del Grande Fratello sarà trasmessa dalle 13:40 alle 13:55 circa. Slitterà dunque di 15 minuti l’inizio della puntata di Beautiful, che andrà in onda fino al suo solito orario. La serie statunitense terminerà infatti, come di consueto, alle ore 14:15, per poi dare spazio all’episodio di Forbidden Fruit.

Un quarto d’ora in meno al giorno, che fa seguito ad un critico calo di ascolti registrato per la soap nelle ultime settimane di programmazione. I dati di share hanno contato meno di 2 milioni di telespettatori. E se da una parte Beautiful perde terreno, dall’altra anche La forza di una donna cede ad una riduzione nel palinsesto feriale.

Gli appassionati continueranno a seguire le puntate in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:40 alle 17:00, ma dovranno rinunciare all’appuntamento domenicale con la serie drammatica turca a partire dal 28 settembre. Anche in questo caso, sarà Maria De Filippi a rubare la scena con il ritorno di Amici 25. In onda dalle 14:00 alle 16:00, il talent show toglierà spazio a Beautiful, la cui puntata della domenica sarà completamente soppressa.

Il buon riscontro ottenuto da La forza di una donna invece, ha convinto i vertici a lasciare invariata la lunga messa in onda pomeridiana del sabato. La soap è confermata dalle ore 14:30 alle 16:30.