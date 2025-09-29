La forza di una donna, travolta dalla rabbia distrugge tutto: poi il gesto estremo, spoiler

È travolta dalla rabbia e distrugge tutto, poi il gesto estremo inaspettato: ecco gli spoiler dei prossimi episodi de La forza di una donna.

Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate della serie televisiva turca, che va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì alla domenica. Le anticipazioni rivelano che accadrà davvero di tutto. In particolare, Piril sarà sempre più gelosa del legame evidente tra Sarp e Bahar. Vivranno tutti nella stessa casa e la donna coglierà l’occasione per marcare il territorio.

Piril si rivolgerà a Sarp con parole velenose, sottolineando come secondo lei tra Bahar e Arif c’è qualcosa in più che una semplice amicizia, lasciando intendere che la donna potrebbe non tornare più insieme a lui. Solamente ascoltando quelle parole, Sarp andrà su tutte le furie e sarà geloso al solo pensiero di non riavere più Bahar nella sua vita. Gli spoiler dei prossimi episodi de La forza di una donna rivelano che le cose cambieranno all’improvviso e Piril farà un gesto estremo che metterà tutti in allarme.

La forza di una donna, anticipazioni prossime puntate: il gesto estremo di Piril

Gli spoiler della serie televisiva turca rivelano che Piril insinuerà il dubbio in Sarp parlando di alcune foto compromettenti in mano a Munir, lasciando intendere che Bahar e Arif siano una coppia. A quel punto, Piril farà in modo che Bahar e Sarp rimangano da soli in casa così da far emergere la verità e allontanarli per sempre.

Mentre Bahar e Sarp sono da soli in casa, Piril ascolterà la loro conversazione di nascosto e sentirà Bahar crollare quando Sarp racconterà la sua versione del suo passato: quando è stato perseguitato da Nezir e costretto a sparire. A un certo punto, l’uomo si avvicinerà all’ex moglie e l’abbraccerà, ma poi quell’abbraccio diventerà un bacio tra Bahar e Sarp che Piril vedrà.

Una scena inaspettata per la donna, tanto che le anticipazioni rivelano che Piril sarà travolta dalla rabbia e gelosia. La donna distruggerà tutto ciò che c’è in casa, rompendo i piatti della cucina e sfogandosi contro tutto. Le cose però degenereranno in fretta, perché tutto quel dolore porterà Piril a tentare il suicidio ingerendo un flacone di pillole.

Bahar troverà il contenitore di pillole vuote e si metterà subito in allerta, tanto che correrà subito nella stanza di Piril per salvarle la vita dopo aver scoperto che la donna ha tentato il suicidio. In quella situazione, Bahar proverà in tutti i modi a soccorrerla e salvarle la vita.