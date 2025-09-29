Cannavacciuolo di nuovo in tv: quando inizia il programma, c’è la data

Antonino Cannavacciuolo, chef e volto televisivo tra i più famosi in senso assoluto, è pronto a tornare in televisione. Ecco quando inizia il programma in questione e qual è la data di inizio dello show in questione.

Siamo al cospetto di quello che è per distacco uno dei migliori chef in Italia ed anche su scala internazionale. Ha il grande merito di non accontentarsi mai e questo lo ha portato a conquistare, con la sua Villa Crespi, ben tre stelle Michelin. Come se le sue doti in ambito culinario non bastassero, ha dimostrato anche di sapersi adattare, per il suo carattere, la sua dolcezza, il suo aspetto apparentemente burbero ed anche per la sua simpatia, anche al canale comunicativo della televisione. Al punto da diventare un punto di riferimento anche in tal senso.

I suoi grandi successi, da questo punto di vista, sono sostanzialmente due in ambito televisivo: da un lato Masterchef, di cui è probabilmente il volto immagine, e dall’altro Cucine da incubo. In tal senso, però, adesso ci sono delle novità da registrare non di poco conto, dal momento che per Antonino Cannavacciuolo è tutto pronto per il suo ritorno in tv. Andiamo a vedere, per questo motivo, quando inizia il programma in questione e qual è la data da cerchiare in rosso per il suo ritorno in televisione che è a dir poco molto atteso.

Cannavacciuolo torna in TV: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo

In tal senso, ci sono delle novità da registrare che coinvolgerà un numero, ancora una volta, incredibile di persone. Sky, infatti, a dicembre tornerà ad ospitare Masterchef 15 ed ancora una volta, come era inevitabile che fosse, tra i protagonisti ci sarà ancora una volta Antonino Cannavacciuolo. Ci sarà ancora una volta un gruppo di aspiranti chef che si adopereranno a suon di piatti e di ricette che cercheranno, molto spesso, di unire tradizione ed innovazione. Andiamo a vedere altri dettagli che arrivano in tal senso.

I giudici saranno ancora una volta, oltre ad Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, che sono diventati ormai delle colonne portanti, come si suole dire. Non c’è ancora una data di inizio in maniera ufficiale, ma è tutto confermato che questo talent show in ambito culinario tornerà sul piccolo schermo tra la metà e la fine di dicembre. Sono tanti, tantissimi gli spettatori che non vedono l’ora di tornare a godere di questa sfida a dir poco affascinante ed entusiasmante.