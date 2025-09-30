Lavatrice, così ti dura una vita: i trucchi per evitare guasti

Con dei piccoli trucchi per evitare guasti, la lavatrice durerà una vita in tutte le case. Così non spenderai soldi: ecco di cosa si tratta.

Non tutti lo sanno o ci pensano, ma non basta lavare per avere il bucato perfetto. Quando si usa una lavatrice sporca o trascurata, l’elettrodomestico si trasforma in un vero problema più che in una soluzione, questo perché c’è il rischio di sentire cattivi odori e ritrovarsi con consumi maggiori. La bella notizia però è che non servono interventi degli esperti o prodotti miracolosi.

Le lavatrici sono diverse tra di loro e ognuna ha il suo “carattere” e la sua “struttura”. Tuttavia, quando alcune sembrano che non lavano bene è perché dietro ci sono degli errori comuni da evitare per non spendere soldi. È infatti fondamentale avere delle accortezze semplici affinché l’elettrodomestico duri per molti anni. Gli esperti hanno dato alcuni suggerimenti necessari e alla portata di tutti per usare il dispositivo nel modo giusto ed evitare guasti.

Lavatrice, quali sono gli errori da evitare: i consigli per farla durare anni

Il primo consiglio da prendere in considerazione è saper scegliere il modello giusto: una troppo piccola o troppo grande potrebbe creare dei problemi durante i lavaggi. Le persone che lavano capi ingombranti devono preferire dei modelli da 9 kg, altrimenti va bene quello da 8 kg per una famiglia media normale.

Quando qualcosa non va è importante agire subito e non far passare del tempo. Quando si avverte cattivo odore è importante aprire lo sportello per far circolare l’aria, così come è importante procedere con un lavaggio a vuoto una volta al mese ad alta temperatura con bicarbonato o aceto. A risolvere alcuni problemi è anche la manutenzione periodica e ordinaria, così da avere i filtri sempre performanti.

Per quanto riguarda la pulizia è necessario eliminare muffe e batteri dalle guarnizioni in gomma, dal cassetto del detersivo, dal filtro dello scarico. Per la pulizia si possono usare prodotti naturali come bicarbonato e limone, ma anche l’aceto bianco va benissimo. L’importante è tenerla sempre pulita e pronta all’uso senza il rischio di guasti.

Una buona lavatrice che dura per molti anni è quella che in genere si tratta con rispetto: niente carichi eccessivi, niente sprechi, niente cicli lunghi. Queste sono le regole basilari, alle quali bisogna dare massima attenzione per evitare brutte sorprese. Un altro suggerimento da prendere in considerazione è quello di procedere con i programmi eco così da risparmiare acqua ed energia.