Una pizzeria in una pasticceria: ecco il locale che ha conquistato i Tre spicchi nella guida Pizzerie d’Italia 2026

In Campania una famosa pasticceria ha deciso di dare una svolta al suo lavoro diventando anche una pizzeria: dove si trova e che cosa offre.

La pizza fa parte della tradizione napoletana ed è uno degli alimenti più amati al mondo. Infatti tutti coloro che arrivano a Napoli non possono provarla almeno una volta. Può avere diverse versioni, si parte da quella più semplice, la margherita, fino ad arrivare a quelle più elaborate, dove vengono aggiunti numerosi ingredienti. Soprattutto negli ultimi anni c’è stata una grande innovazione che ha portato alla realizzazione di pizze definite ‘strane’.

Per esempio oggi diversi locali offrono la pizza con l’ananas. In Italia ci sono tantissime pizzerie ed è veramente difficile scegliere dove andare. Ma avete mai sentito parlare di una pizzeria che si trova in una pasticceria? Ebbene, questa è ‘un’invenzione’ recente, che ha origine in Campania: c’è un locale, infatti, che ha trasformato la sua pasticceria e che, con la sua pizza, ha conquistato i Tre spicchi nella guida delle Pizzerie d’Italia 2026.

Una pasticceria diventata anche pizzeria: in Campania l’innovazione prende il sopravvento

Sembra strano ma è proprio così, in Campania, precisamente a Maddaloni, esiste una pizzeria che si trova dentro una pasticceria. Parliamo di Lombardi, una storica pasticceria fondata nel 1948, che nel 2023 ha deciso di dare una svolta al suo lavoro, diventando anche una pizzeria. È nata grazie al talento di Matilde e Angelo Lombardi ed in seguito è subentrato il figlio Salvatore, fino a quando non è passata nelle mani di Cira ed Angela, figlie di quest’ultimo.

Si impegnano con amore nell’attività e, successivamente, insieme ai rispettivi mariti, Michele e Aniello, avviano i nuovi laboratori di pasticceria, con un ramo di banqueting e catering. Questa pasticceria offre oggi un’offerta molto varia, dalla colazione al dopocena, dove è possibile provare una vasta gamma di dolci, dalle creazioni più moderne a quelle più tradizionali, fino ad arrivare al salato. Nel 2023 è poi arrivata l’idea di dare vita ad una pizzeria.

È iniziato tutto per gioco, una prova di coraggio che ha dato da subito ottimi risultati, dato che la Pizzeria Lombardi è oggi una delle più frequentate di Maddaloni. Ha avuto un grande successo di pubblico e quest’anno ha ricevuto Tre spicchi nella guida Pizzerie d’Italia 2026 Gambero Rosso. Al locale si accede direttamente dal Bar Pasticceria dove, passando per le vetrine piene di dolci, si arriva ad uno spazio aperto. Il menù è abbastanza ricco e varia a seconda della stagione.