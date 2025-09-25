UPAS spoiler fino al 3 ottobre: dramma per Eduardo e Rosa

Nuove anticipazioni di UPAS che vedono Eduardo e Rosa in crisi: li colpirà una vera tragedia.

Tensioni in quel di Napoli, specialmente dopo l’incidente di Gennaro. Quest’ultimo, ormai ipovedente, è tornato ai Cantieri più forte di prima, sostenuto dal fratello Vinicio. Marina, intanto, è rimasta sola – Roberto Ferri è in carcere, essendo stato lui a sferrare il pugno al collega provocandogli la terribile caduta.

A seguito del sodalizio fraterno, Vinicio desidera cogliere questa occasione per dimostrare il suo valore, tuttavia non si sta rendendo conto di quanto Gennaro lo stia manipolando – anche Marina tenterà di fargli aprire gli occhi, magari inutilmente, sperando di riuscire nell’intento. Difficile, è soggiogato, non si distaccherà.

Anche Eduardo ha grossi problemi da affrontare. In attesa del processo, va alla ricerca di un lavoro, ma avrà consapevolezza della sua emarginazione nel momento in cui il quartiere non lo accoglierà nel modo in cui avrebbe desiderato. Rosa dovrà incassare un brutto colpo da parte di qualcuno ancora ignoto.

UPAS, anticipazioni: Eduardo e Rosa, ce la faranno?

Come previamente accennato, le prossime puntate di Un Posto al Sole verteranno su due protagonisti: Eduardo Sabbiese e Rosa Picariello. Fratellastri, entrambi dovranno fronteggiare una realtà molto spinosa. Il primo è alla ricerca di un’occupazione, tuttavia il quartiere lo ostacolerà con ogni mezzo possibile.

Oltretutto, una scritta infamante scatenerà in lui forte rabbia e tale comportamento lo stigmatizzerà ancora di più. Nel frattempo, riceve una proposta di lavoro, grazie alla sorella, a cui farà seguito un colloquio. Ma scoprirà che qualcuno sta tramando contro di lui per evitare che si reintegri nel mondo lavorativo.

In aggiunta, Eduardo e Clara vorrebbero restare a Napoli, sebbene tale desiderio dipenda dal futuro esito del processo oltre alla concreta possibilità di realizzarsi stabilmente. Dal canto suo, Rosa subirà una bruciante delusione anche se, ad oggi, non si conosce ancora l’identità di chi abbia intenzione di turbarla.

Pino, Clara, Damiano, Giulia, la lista è lunga, stando a Blasting News. A breve si avranno aggiornamenti in merito – sicuramente, tra Eduardo e Rosa, un crescendo di frustrazione. Nel frattempo, un mistero interessa Gianluca Palladini. Quest’ultimo tenterà di vendere un orologio particolarmente costoso.

Trapelerà il nome del proprietario: trattasi del suo ex socio, Piero, che tornerà a Napoli per riappropriarsene. Probabilmente, Gianluca ha ritenuto di potersi sbarazzare del bottino prezioso affinché si vendicasse così degli sgarbi subiti da parte dell’uomo. L’appuntamento con UPAS è il consueto: dal lunedì al venerdì, ore 20.50 Rai3.