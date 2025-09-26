UPAS episodio terribile: per Ferri si mette malissimo. Anticipazioni ottobre

Le anticipazioni di UPAS non promettono nulla di buono: Roberto Ferri rischia la vita.

Crescenti le tensioni a Un Posto al Sole. Vinicio e Gennaro, ormai, sono diventati i padroni dei Cantieri mentre Marina, senza il ‘suo’ Ferri, è sempre più sola. Isolata dai due fratelli, tuttavia cerca di convincere Vinicio a non seguire la strada fraterna – Gennaro è un pericolo, non è un buon esempio da cui prendere ispirazione.

Ma niente potrà fermarli, anzi, entrambi si riveleranno avidi di potere – soprattutto, lascerà perplessi la metamorfosi dello stesso Vinicio: sono proprio uguali. Gennaro, naturalmente, è orgoglioso del suo cambiamento, manipolandolo a piacimento.

Nel frattempo, dal carcere, guai in vista per Roberto. Come si ricorderà, quest’ultimo ha sferrato un pugno a Gagliotti. Caduto a terra, sbatte la testa sull’asfalto e resta privo di conoscenza. Da questo incidente, perde la vista e, al contempo, accresce la sua sete di vendetta. Qui di seguito, tutti i dettagli delle future trame.

UPAS, spoiler ottobre: Roberto Ferri in grave pericolo

Marina spera che l’amato possa venir rilasciato quanto prima. Manca la sua presenza, soprattutto la complicità sul lavoro. Certo, quel gesto – che ha richiesto il trasporto in ospedale del collega – è stato brutale, seppur per legittima difesa, salvando la sua dolce metà dall’aggressione di Gagliotti. L’attenuante non è bastata.

Nelle prossime puntate, Roberto Ferri attraverserà un periodo molto complicato tra le sbarre. La sua capacità di sopravvivenza anche nelle situazioni più estreme verrà messa a dura da prova da due detenuti: da una parte l’amico Ludovico con il quale instaurerà un buon rapporto di amicizia, dall’altra Rosario, un violento.

Le pene dell’inferno a causa di quest’ultimo che porrà così a rischio l’incolumità dell’imprenditore. Una escalation di minacce, tale da trasformare il carcere in un campo di battaglia, ogni giorno una lotta affinché si tuteli la propria vita. Fortunatamente, Ludovico rappresenterà un afflato di speranza per restare a galla.

Quella spinta tale da meditare tremenda vendetta nei confronti di Rosario. Si farà giustizia da solo, ma rischierà il peggio. Marina Giordano fuori a contrastare lo strapotere della famiglia Gagliotti e dedicare un pensiero al suo amore rinchiuso in cella, con il terrore che possa accadergli qualcosa di molto spiacevole.

Ebbene, si apra un altro scenario, che il pubblico vedrà in questi giorni: la storia di Gianluca Palladini e il mistero dell’orologio. Non è un accessorio di sua proprietà, sebbene stia cercando di rivenderlo. Ne è entrato in possesso e, attraverso quello, vorrà vendicarsi. Nel frattempo, il ritorno del legittimo proprietario.