UPAS anticipazioni ottobre trama stravolta: sarà irriconoscibile, tutta colpa di Gennaro Gagliotti

Nei nuovi episodi di ottobre, il pubblico assisterà alla trasformazione radicale di uno dei protagonisti di Un Posto al Sole: lo spoiler lascia senza fiato.

Una breve pausa estiva è bastata per rinnovare l’interesse del pubblico per Un Posto al Sole. La serie Rai più longeva della tv è tornata lo scorso 25 agosto ad intrattenere i telespettatori con una trama che si è dimostrata fin da subito ricca di colpi di scena.

Le dinamiche si sono accese con il violento scontro che ha visto protagonisti Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti. Il primo, in preda alla rabbia, ha compiuto un gesto che continuerà ad avere delle conseguenze notevoli nella storyline.

Ha infatti colpito Gagliotti, che è caduto a terra urtando la testa sull’asfalto. L’impatto gli ha provocato un grave edema cerebrale, che non gli ha impedito tuttavia di rimettersi in piedi e riprendere i suoi doveri professionali.

Dall’altra parte Ferri ha dovuto accettare le conseguenze di questo sfogo, con una denuncia per aggressione che lo ha portato dietro le sbarre. Secondo le prime anticipazioni sulle puntate in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, per Roberto l’equilibrio sarà nuovamente stravolto da due new entry.

Il compagno di Marina troverà un supporto in Ludovico, con il quale creerà un rapporto di sincera amicizia. Allo stesso tempo dovrà fare i conti con le provocazioni di Rosario, intenzionato a minacciarlo e creare tensioni. In questo contesto, il tassello più importante sarà la trasformazione radicale di uno dei personaggi principali.

Gagliotti torna al lavoro, qualcuno si trasforma: spoiler al 3 ottobre

Mentre Roberto Ferri affronta la sua sfida quotidiana dietro le sbarre, Gennaro Gagliotti si getta nuovamente nel lavoro. Si è lasciato una convalescenza veloce alle spalle ed è rientrato ai Cantieri per riprendere ciò che aveva interrotto.

Gli spoiler sulle puntate in onda fino al 3 ottobre, annunciano che il suo braccio destro subirà una vera e propria mutazione. Si parla naturalmente di Vinicio, sul quale Gennaro dovrà fare affidamento a causa delle sue ridotte possibilità fisiche.

Senza perdere la sua autorità, attribuirà al fratello grandi responsabilità, dando il via così ad una palese trasformazione in lui. Vinicio, dapprima apparentemente responsabile ed equilibrato, sarà spinto a seguire le orme del suo capo, fino a diventare la sua copia.

Il lavoro gli consentirà di assaporare la sensazione di potere, mentre i suoi tratti caratteriali muteranno, rendendolo arrogante e dispotico. Mentre Gennaro sarà fiero di assistere alla nuova versione di Vinicio, questa sarà motivo di grande disagio per Marina.

Risulterà sempre più chiaro che l’alleanza tra i fratelli e la gestione più rigida dei Cantieri significherà per lei una graduale esclusione. La Giordano farà il possibile dunque, per appellarsi alla vecchia sensibilità che Vinicio custodiva un tempo nel suo cuore. Ciò non basterà però, per farlo rinsavire e slegarlo dalle nuove logiche di ambizione che lo hanno coinvolto.