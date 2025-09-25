Uomini e Donne, dopo Rosario arriva un altro colpo di scena: la scelta inaspettata di Maria De Filippi

Una nuova scelta inaspettata di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Dopo aver tolto il trono a Rosario, c’è un altro colpo di scena: ecco cosa accadrà.

Nonostante la nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da pochissimi giorni, le anticipazioni delle puntate rivelano che in studio è successo davvero di tutto. Al di là delle peripezie di Gemma, la quale tornerà grande protagonista nel programma, ci sarà molta attenzione anche sul trono classico, con la conoscenza di nuovi tronisti.

Quel che è certo è che non mancheranno i colpi di scena in puntata. Le anticipazioni hanno già rivelato che Rosario Guglielmi lascerà il trono proprio nello stesso giorno in cui doveva partire il suo percorso. A mettere fine alla sua esperienza saranno le dichiarazioni di Lucia, la quale racconterà che lei e l’ex compagno avrebbero passato una notte insieme. Questo spingerà Maria De Filippi a chiedere al ragazzo di lasciare la trasmissione. Gli spoiler hanno rivelato anche che la conduttrice ha scelto la nuova tronista che di fatto prenderà il posto di Rosario.

Uomini e Donne anticipazioni, scelta la tronista: prenderà il posto di Rosario

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne continuano e lo scorso 22 settembre si sono svolte le nuove riprese agli studi Elios, dove ci sono stati risvolti importanti per quanto riguarda i troni. In particolare, gli occhi sono tutti puntati sul nuovo tronista Flavio, considerato un po’ “moscio” dalle sue corteggiatrici.

È proprio attraverso il suo percorso che Maria De Filippi è rimasta colpita da una ragazza, tanto da volerla come nuova tronista della prima parte della stagione. Come rivelano le anticipazioni, l’ex corteggiatrice di Flavio, Sara sarà la nuova tronista. La conduttrice infatti ha fatto sedere la ragazza sulla poltrona rossa, la quale si è accomodata accanto al tronista che stava corteggiando.

Un vero e proprio colpo di scena che lascerà tutto il pubblico senza parole, visto che non era mai accaduta in passato una cosa del genere. Sicuramente, nei prossimi giorni trapeleranno altri dettagli in merito a questa vicenda del trono classico. Quel che è certo è che sicuramente non ci si annoierà durante l’intera stagione.

Negli ultimi giorni, inoltre, sul web si parla anche di due ex protagonisti del trono classico, i quali torneranno in studio per un confronto. Stiamo parlando di Gianmarco e Cristina, che hanno annunciato via social la fine della loro relazione dopo giorni in cui si vociferava di una presunta crisi tra di loro.