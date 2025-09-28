Tiziano ferro dopo tre anni ha annunciato il suo tour ‘Stadi26’: dove sarà sul palco

Tiziano Ferro, dopo un lungo silenzio, sta per tornare con Stadi26: il cantante si esibirà in diverse città italiane.

Tiziano Ferro è tornato di recente in scena con il suo nuovo singolo Cuore rotto. Si tratta di un brano che ha creato lo stesso artista, nato da un momento personale particolarmente difficile. Lo ha scritto- come riporta Radio 105- un giorno in cui i suoi amici lo convinsero ad allontanarsi da Los Angeles, per staccare un po’ da tutto quello che stava succedendo nella sua vita.

“Sono salito nella mia camera e nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di Cuore rotto”, ha raccontato, spiegando che il testo e la musica gli sono venuti fuori di getto: “Non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere, altrimenti non avrei mai saputo ritrovare quelle parole”. Il cantante ha inoltre sorpreso i fan, in questi giorni, annunciando il suo nuovo tour, in partenza nel 2026.

Tiziano Ferro torna in scena dopo un lungo silenzio: in quali città sarà protagonista sul palco

Questo è un momento particolarmente intenso per Tiziano Ferro, che da poco ha pubblicato il suo nuovo singolo Cuore Rotto. Una canzone profondamente sentimentale che il cantante ha scritto nella sua stanza, a Los Angeles. Ha voluto, ancora una volta, portare fuori le sue fragilità, senza nasconderle agli altri e metterle nere su bianco. Ma Tiziano si sta per avviare verso un periodo ancora più movimentato.

Ha infatti annunciato la partenza del suo nuovo tour, intitolato ‘Stadi26’. Dopo tre anni di distanza dall’ultimo tour, ha deciso di tornare sul palco, dove sarà accolto da migliaia di persone. Si esibirà nei principali stadi italiani, per un totale- salvo aggiunte all’ultimo minuto- di ben 10 date. Il tour di Tiziano parte il 30 maggio 2026 a Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil, poi il 6 giugno sarà a Milano, il 10 a Torino, il 14 a Bologna, il 18 giugno sarà a Padova, il 23 a Napoli e il 27 si esibirà a Roma.

Il tour continuerà nel mese di luglio, dove sarà protagonista il 3 ad Ancona, l’8 canterà a Bari e, infine, il 12 luglio sarà allo Stadio San Filippo di Messina. Dopo un lungo silenzio, Tiziano è pronto a conquistare ancora una volta i suoi migliaia di fan, come già sta facendo con il suo ultimo singolo. Cuore rotto, appena dopo la pubblicazione, è salito in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane. Un grande successo che non sorprende.