Non perderti il Reggia Express: puoi viaggiare su un treno storico e tornare indietro nel tempo

Puoi vivere un’esperienza unica, viaggiando nella storia e nella memoria, grazie al Reggia Express: quando ci sarà l’evento.

Viaggiare è uno dei piaceri della vita, perché ci permette di esplorare luoghi nuovi e di scoprire posti capaci di lasciarci senza fiato. Nel mondo sono tante le bellezze che meritano di essere ammirate almeno una volta nella vita, come i paesaggi naturali, le città d’arte e non, le strade, i vicoletti, le sculture e tutti i monumenti e i palazzi storici e culturali. Il mondo, in generale, merita di essere vissuto a pieno.

Viaggiare è anche un modo per ritrovare se stessi, per attraversare un momento buio e superarlo, perché ci aiuta a vedere con occhi diversi e solitamente dopo un viaggio non siamo mai più gli stessi. Inoltre è importante per scoprire come si viveva in passato, quando la società era completamente diversa. Se volete tornare per qualche ora indietro nel tempo, adesso potete farlo, grazie alla nuova edizione del Reggia Express.

Reggia Express, cosa prevede il viaggio: ecco da dove parte il treno e dove arriva

È partito di nuovo il Reggia Express, con ben due appuntamenti. Il primo si è svolto il 21 settembre, mentre il secondo ed ultimo si terrà domenica 28 settembre. Si tratta di un viaggio da non perdere che ha inizio su un treno storico, che dal ventunesimo secolo porterà i viaggiatori indietro nel tempo, fino al 1752, anno in cui ebbe inizio la realizzazione del famosissimo Palazzo Reale.

La Reggia di Caserta è una residenza bellissima, voluta da Carlo Di Borbone, su progetto di Luigi Vanvitelli. La sua costruzione fu conclusa nel 1845 e in seguito fu inserita dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’Umanità. Questo evento prevede la partenza dalla stazione di Napoli, in un convoglio formato da carrozze Centoporte e Corbellini, degli anni trenta e cinquanta. Già sul treno i visitatori potranno osservare l’evoluzione che ha portato dalla prima carrozza alla seconda, che hanno sempre le panche in legno ma con il poggiatesta imbottito e una doppia porta all’ingresso.

Attraverso i finestrini potranno osservare i paesaggi esterni. La partecipazione comprende il viaggio in questo magnifico treno storico, l’ingresso senza obbligo di aspettare la fila alla Reggia di Caserta, l’audioguida e altri servizi. Si tratta di un appuntamento da non perdere, soprattutto per coloro che vogliono per qualche ora vivere nel passato e diventare protagonisti di un viaggio unico, tra storia e memoria.