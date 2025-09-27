La Promessa, chi c’era nella stanza segreta? I domestici scoprono una terribile verità

Anticipazioni La Promessa primi appuntamenti in onda ad ottobre: i domestici trovano un terribile indizio nella stanza segreta.

La Promessa, nelle ultime puntate, ha visto Jana scontrarsi più volte con la marchesa. Dopo il matrimonio quest’ultima ha deciso di mostrarle tutto il suo disprezzo, con gesti e parole. Questa volta l’ex domestica è molto più decisa, non vuole infatti farsi umiliare da sua suocera. Cruz, intanto, è molto preoccupata per la presenza di Leocadia che sembra avere una particolare simpatia per la sua famiglia, soprattutto per Jana.

La donna è arrivata al palazzo qualche giorno prima del matrimonio. Parlando con Cruz l’aveva minacciata di raccontare la verità sul suo passato, se avesse rovinato le nozze di suo figlio. I domestici, invece, sono impegnati con un passaggio segreto, trovato dietro la camera della marchesa, che porta ad una stanza nascosta. Nelle prossime puntate continueranno a cercare indizi e quello che scopriranno li lascerà parecchio turbati.

La Promessa, spoiler ottobre: i domestici fanno un’inquietante scoperta

Nelle nuove puntate de La Promessa, in onda all’inizio di ottobre, Teresa, Vera, Marcelo e Lope continueranno ad indagare sulla stanza segreta, trovata attraverso il passaggio che si trova dietro la camera della marchesa. All’interno vi troveranno una culla e un letto pieno di polvere abbandonato da tempo e intuiranno che lì abbia vissuto qualcuno. Saranno molto incuriositi dalla scoperta e indagheranno per scoprire la verità.

Nei giorni successivi scopriranno che la stanza attuale della marchesa era occupata da Alonso, quindi cominceranno a pensare che il marchese sappia del passaggio segreto. I domestici avanzeranno diverse ipotesi, fino a credere che il marchese abbia avuto una relazione segreta e addirittura un figlio. Probabilmente, per evitare che la verità venisse a galla, penseranno che li abbia nascosti in quel luogo senza finestre e senza luce.

In seguito, quando Jana e Manuel torneranno dal viaggio di nozze, parleranno con lei e le mostreranno che cosa hanno trovato. Tra Cruz e Alonso, invece, le cose proseguiranno in maniera turbolenta. La marchesa sarà furiosa per un articolo pubblicato su una rivista, che infanga il buon nome della famiglia, mentre Alonso avrà il timore che la notizia possa avere conseguenze disastrose sui suoi affari. I due avranno modo di confrontarsi e scontrarsi e, poco dopo, avranno una discussione in camera che avrà delle importanti ripercussioni sul loro rapporto. La marchesa si sentirà offesa e umiliata per le parole di suo marito.