In provincia di Caserta è già Halloween: riapre il giardino delle zucche (con tantissime sorprese)

In occasione di Halloween non puoi non fare un salto in questo magico giardino delle zucche: si trova a due passi da Caserta.

Con l’estate ormai alle spalle, la mente di tante persone è già proiettata verso le prossime festività. Sì, il periodo natalizio è quello più atteso dai più, ma prima le città si preparano a tingersi di arancione in occasione della notte di Halloween. Da ormai diversi anni, questa festività di origine celtica viene celebrata anche in Italia, precisamente nella sera del 31 ottobre, alla vigila di Ognissanti. Il divertimento, però, non dura una sola notte poiché a questa tradizione vengono dedicati sempre più eventi e parchi a tema.

A questo proposito, c’è un luogo che gli amanti di questa festa non possono assolutamente perdersi. Si tratta di un giardino (che sembra uscito dalle favole) in cui le protagoniste sono proprio delle coloratissime zucche. Anche questo autunno, le porte di questo giardino incantato si sono aperte e i bambini non potrebbero essere più felici. Attenzione, però, perché ci sono anche tantissime attività dedicate ai più grandi.

Il Giardino delle Zucche riapre in provincia di Caserta: una tappa imperdibile per gli amanti di Halloween

Appassionati di Halloween, c’è un luogo che dovete assolutamente raggiungere se volete vivere appieno l’atmosfera di questa festività misteriosa e allo stesso tempo magica. Si tratta del Giardino delle Zucche situato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, in Campania. È uno dei parchi dedicati ad Halloween più grandi d’Italia e, per gli amanti di questa tradizione, è un vero e proprio sogno.

In pochi minuti ti sembrerà di esserti catapultato in una delle tue serie tv americane preferite: l’atmosfera è sensazionale. Zucche in ogni dove e, soprattutto, zucche da decorare. Tra le numerosissime attività offerte dal parco, c’è quella dedicata proprio alle zucche: scegli la tua da intagliare e pitturare e dai sfogo alla tua fantasia e creatività. Il Giardino è davvero immenso e caratterizzato da tantissimi angolini ideali per scattare foto e video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da iIgiardinodellezucchepp🍁 (@ilgiardinodellezucchepp)

A creare questo villaggio è stata proprio un italo americana, Emily, che è riuscita a racchiudere in questo luogo tutta l’atmosfera degli USA, con casette in legno, trattori, pick up e naturalmente le zucche. Tra i tanti laboratori e angoli per divertirsi, non perderti il labirinto di mais (riuscirai ad uscirne?) e la fattoria degli animali. Il parco è aperto dal 20 settembre 2025 e il biglietto è acquistabile online. Niente paura: all’interno del villaggio potrete gustare anche tantissime golosità dolci e salate. nell’ampia area ristoro.