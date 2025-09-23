Il Paradiso delle Signore 10, Umberto incastra Marcello: ma c’è un colpo di scena, spoiler al 3 ottobre

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 10 ci sarà un colpo di scena dopo che Umberto incastra Marcello: gli spoiler al 3 ottobre.

Nelle puntate andate in onda precedentemente su Rai 1, i telespettatori hanno visto il ritorno di Tancredi a Milano, che ha sorpreso tutti con una visita inaspettata e annunciando di essere cambiato. Di Sant’Erasmo ha raccontato di essersi operato in Svizzera e di aver rinunciato al bastone, per poi cedere le sue quote della GMM a Odile, che è rimasta sorpresa di questo suo gesto.

Il ritorno del nipote di Adelaide ha portato Umberto a indagare sui rapporti tra Marcello e Rosa, dopo che Guarnieri aveva visto Barbieri e la giornalista in confidenza durante la serata dell’annuncio del fidanzamento tra il direttore del Paradiso e la contessa. La chiacchierata con Tancredi non ha fatto altro che alimentare i dubbi del commendatore, che deciderà di approfondire la questione.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 10 dell’episodio che andrà in onda venerdì 3 ottobre rivelano che Umberto riuscirà a incastrare Marcello ed è pronto a rivelare tutto alla contessa. Ma le cose prenderanno una piega diversa per via di un colpo di scena che manderà all’aria i piani di Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni puntata 3 ottobre: i piani di Umberto rovinati da un colpo di scena

Fin da quando è venuto a sapere dell’imminente matrimonio tra la cognata e il “rivale” di sempre negli affari e nel lavoro, Umberto ha cercato in tutti i modi di dissuadere Adelaide da questo suo passo importante. Ma da quando ha visto Marcello parlare con Rosa i suoi piani si sono intensificati, tanto che ha deciso di voler smascherare Barbieri.

Gli spoiler de Il paradiso delle signore 10 raccontano che Umberto vorrà mettere in guardia Adelaide su chi è davvero il suo fidanzato. Il commentatore entrerà in possesso di alcune foto compromettenti di Marcello e Rosa che ha ottenuto dal suo investigatore privato, che ha ricevuto ordini nel dover pedinare il direttore del grande magazzino e la giornalista durante il loro viaggio a Trieste.

Tuttavia, le anticipazioni raccontano che quando Guarnieri sarà pronto a convocare la contessa per mostrare le immagini del suo fidanzato con la giornalista in atteggiamenti inequivocabili ci sarà un colpo di scena che manderà all’aria tutti i piani: qualcuno farà sparire le foto. Ed è così che Umberto non riuscirà ad avere le prove per mettere in difficoltà il rivale. Gli spoiler però si fermano qui, quindi non sappiamo ancora chi sarà la persona responsabile che farà sparire le immagini.