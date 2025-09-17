Gigio Donnarumma pronto ad affrontare il Napoli col suo City

Per Gigio Donnarumma è stata un’estate complessa, dopo i miracoli che hanno portato il Psg a vincere la Champions League è stato liquidato.
Non si capiva bene quale sarebbe stato il suo futuro e poi alla fine è arrivato il Manchester City che ha messo le mani su di lui e l’ha portato rapidamente in Inghilterra.
Il calciatore ha specificato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli: “Non mi piace molto parlare del passato. Le persone fanno delle scelte e questo fa parte del calcio. L’importante è che adesso sia qua con grande orgoglio, auguro il meglio ai miei ex compagni perché se lo meritano davvero, ho un grande rapporto con il gruppo. Anche quando hanno saputo che sarei andato via mi hanno dimostrato grande affetto davvero, è bello aver lasciato qualcosa di importante ai compagni. Delle altre scelte non parlo, sono solo felice di essere qua“.
E poi sul City: “Prima dell’estate già sapevo che il Manchester City era molto interessato a me. Poi i rapporti si sono rafforzati dopo la fine del Mondiale per Club, ho saputo che Guardiola spingeva per il mio arrivo qua e questo mi ha dato grande orgoglio. Anche per questo non ho esitato ad accettare l’offerta con grande gioia ed entusiasmo, spero di dare tutto me stesso per questi colori e per questo club storico che vuole sempre vincere. E io sono qua per quello”, conclude.
Donnarumma e la sfida col Napoli
Ora però non c’è da pensare solo al calciomercato, che fa parte del passato, ma di approfondire le possibilità di vedere Gigio Donnarumma affrontare la sfida contro il Napoli, la città della sua infanzia anche se lui è di Castellammare di Stabia. E ora?
Sulla gara in conferenza stampa spiega: “Domani sarà una gara difficile, affronteremo una squadra forte in cui ci sono tanti miei compagni di Nazionale”.
C’è grande attenzione anche da parte del Napoli che in estate ha acquistato Milinkovic-Savic per la porta e dovrebbe giocare lui visto che Meret non dovrebbe recuperare.
Un portiere che si trova dunque a esordire in Champions League per provare a prendersi qualcosa di importante. Davanti si trova sicuramente il più forte di tutti e chissà che con gli occhi non possa rubargli qualcosa per crescere sempre di più.
Il resto ce lo dirà il rettangolo verde di gioco alla ricerca di vedere quale portiere farà meglio.