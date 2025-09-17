Gigio Donnarumma pronto ad affrontare il Napoli col suo City

Per Gigio Donnarumma è stata un’estate complessa, dopo i miracoli che hanno portato il Psg a vincere la Champions League è stato liquidato.

Non si capiva bene quale sarebbe stato il suo futuro e poi alla fine è arrivato il Manchester City che ha messo le mani su di lui e l’ha portato rapidamente in Inghilterra.

Il calciatore ha specificato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli: “Non mi piace molto parlare del passato. Le persone fanno delle scelte e questo fa parte del calcio. L’importante è che adesso sia qua con grande orgoglio, auguro il meglio ai miei ex compagni perché se lo meritano davvero, ho un grande rapporto con il gruppo. Anche quando hanno saputo che sarei andato via mi hanno dimostrato grande affetto davvero, è bello aver lasciato qualcosa di importante ai compagni. Delle altre scelte non parlo, sono solo felice di essere qua“.

E poi sul City: “Prima dell’estate già sapevo che il Manchester City era molto interessato a me. Poi i rapporti si sono rafforzati dopo la fine del Mondiale per Club, ho saputo che Guardiola spingeva per il mio arrivo qua e questo mi ha dato grande orgoglio. Anche per questo non ho esitato ad accettare l’offerta con grande gioia ed entusiasmo, spero di dare tutto me stesso per questi colori e per questo club storico che vuole sempre vincere. E io sono qua per quello”, conclude.