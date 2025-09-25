Gigi D’Alessio torna a cantare a Caserta: quando salirà sul palco

Molto presto Gigi D’Alessio tornerà in scena nella città di Caserta: qui porterà trent’anni di musica e di amore.

Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati e apprezzati della musica italiana. Ha esordito da giovanissimo e pian piano ha saputo farsi strada, arrivando dritto al cuore del pubblico. Ogni volta è accolto da migliaia di persone, proprio come sta succedendo in questi giorni. Il cantante dal 19 settembre è protagonista a Napoli, a Piazza del Plebiscito, con un evento unico, come lui stesso ha annunciato sul suo canale Instagram.

“Torna ‘a festa cchiù bella, quella in Piazza del Plebiscito. Dal 19 al 28 settembre ci aspettano 7 serate tutte sold out, un’emozione unica che solo voi potevate regalare. Siete la mia famiglia”, ha scritto sui social. 7 serate in cui il cantante porterà sul palco le sue più belle canzoni, quelle che lo hanno reso inimitabile. Ma le belle notizie non sono finite qui, perché nei prossimi mesi sarà di nuovo sul palco, ma questa volta a Caserta.

Gigi D”Alessio apre un nuovo spettacolo: il cantante sarà protagonista a Caserta, ecco quando

In questi giorni Gigi D’Alessio è impegnato a Piazza del Plebiscito, dove sta portando in scena uno spettacolo unico. È stato accolto da migliaia di persone e lo stesso accadrà nei prossimi eventi, fino al 28 settembre, dato che le date sono tutte sold out. Ma ben presto tornerà a cantare in un nuovo grande evento, in uno scenario diverso, ovvero alla Reggia Di Caserta. Lo ha annunciato sul suo canale Instagram, svelando le date disponibili.

Dall’8 giugno fino al 21 giugno 2026 il cantante salirà sul palco, in piazza Carlo di Borbone, e regalerà ai suoi migliaia di fan emozioni senza fine: “Le sorprese che voglio regalarvi, come sapete, sono sempre dietro l’angolo. E allora iniziate a scaldarvi perché faremo una vera e propria maratona di live”. Gigi ha annunciato che darà il via ad una maratona di concerti live, sarà protagonista per ben 10 volte, dove insieme agli spettatori canterà più di trent’anni di musica e di emozioni.

I biglietti sono disponibili da martedì 16 settembre su Ticketone e nei punti di vendita abituali. Chi vuole assistere ad uno dei concerti del cantante partenopeo deve correre perché, come succede sempre, potrebbero finire in pochissimi giorni. Ma il 2026 per Gigi sarà un anno ricchissimo, dato che inizierà il progetto ‘Gigi Palasport 2026’, che lo porterà nei principali palazzetti d’Italia. Da marzo 2026 sarà prima a Roma, poi si sposterà a Bari, Firenze, Torino, Padova, Ancona e infine sarà a Bologna il 18 aprile.