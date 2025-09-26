Forbidden Fruit, trame della Turchia: spunta il segreto di Halit, Ender diabolica

Forbidden Fruit, gli spoiler delle puntate turche: cambia tutto tra Halit e Alihan, ma Ender ha un asso nella manica.

Anche col ritorno dei programmi del pomeriggio di Canale 5, le soap turche non abbandoneranno la collocazione ottenuta in estate. Come Forbidden Fruit, che continuerà a tenere compagnia al pubblico anche nel corso dell’autunno. Lo farà con tantissimi colpi di scena, che riguarderanno alcuni dei protagonisti principali della soap. In particolare, le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che ci sarà una svolta clamorosa per Halit.

L’uomo riuscirà a dimostrare un’importante verità e ad appianare le tensioni ma, quando tutto sembrerà filare liscio, ecco che Ender tirerà nuovamente fuori gli artigli ed escogiterà un nuovo piano per mettere i bastoni tra le ruote ai suoi “rivali”. La Celebi giocherà una carta improvvisa ed inaspettata, che lascerà tutti senza parole e creerà nuove difficoltà tra i protagonisti.

Forbidden Fruit, spoiler turchi: Halit e Alihan fanno pace, Ender non molla

I telespettatori italiani stenteranno a crederlo, ma ben presto Halit e Alihan riusciranno a chiarirsi. Accadrà quando il primo riuscirà a dimostrare al secondo (con tanto di prove) di non essere stato l’amante della madre Fusun, come lui ha creduto. La donna ha sì tradito il marito ma non con lui: il suo amante è stato Tunder, il suo ex socio, ora deceduto. Gli spoiler di Forbidden Fruit in arrivo dalla Turchia rivelano, quindi, che tra i due tornerà il sereno ma i problemi saranno tutt’altro che finiti.

Non avendo più nulla contro Halit, Alihan si impegnerà a mettere fine al matrimonio (per interessi) con Ender, che aveva sposato solo per rovinare il suo nemico. Quello che l’imprenditore non si aspetterà è che la donna si rifiuterà categoricamente di concedergli il divorzio, pur avendo firmato un accordo in cui si impegnava a sciogliere il matrimonio in qualunque momento. Ender farà risultare di aver firmato quel contratto in un momento di poca lucidità (dopo l’incidente causato dal figlio) e, quindi, farà si che risulti non valido.

Un imprevisto che metterà in crisi Alihan, desideroso di tornare dalla sua Zeynep subito dopo aver ottenuto il divorzio. Un divorzio che, almeno per il momento, non arriverà poiché Ender sarà più decisa che mai a tenere il suo nuovo marito con sé. La donna sarà disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi e sottolineerà come il matrimonio terminerà solo quando lo vorrà lei.