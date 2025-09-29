Biagio Izzo pronto a sorprendere i fan a teatro con ‘Finché giudice non ci separi’: di cosa parla la commedia

Biagio Izzo torna in scena con la commedia ‘Finché giudice non ci separi’: in quali città si esibirà e cosa racconta la trama.

Biagio Izzo è uno dei comici più amati e apprezzati dal pubblico italiano. La sua carriera ha inizio nel 1983 quando forma il duo comico con Ciro Maggio, noto soprattutto nell’ambiente partenopeo, come Bibì&Cocò. In men che non si dica raggiunse allora un enorme successo, tanto da arrivare a TeleGaribaldi. Il suo debutto come attore arriva nel 1998, quando recita accanto a Vincenzo Salemme, ne L’amico del cuore.

Da allora la carriera di Izzo ha spiccato letteralmente il volo. Negli anni successivi ha recitato in tantissimi film soprattutto al cinema, e sono tante le commedie e gli spettacoli che ha portato in scena a Teatro. Ogni volta l’attore è accolto da tantissime persone, come è successo nel suo recente tour, dove è stato protagonista con L’arte della truffa. A breve sarà ancora al centro del palco con Finché giudice non ci separi.

Biagio Izzo torna a Teatro con ‘Finché giudice non ci separi’: dove sarà protagonista il comico

Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso per Biagio Izzo, a livello professionale. Il comico ha portato a teatro ad aprile la commedia L’arte della truffa, dove è stato seguito da tantissime persone, mentre il 17 settembre ha fatto sold out all’Arena Flegrea di Napoli, dove ha portato in scena il suo nuovo show. Una serata piena di divertimento insieme a Francesco Procopio e Roberto Giordano.

Nelle prossime settimane l’attore tornerà ad essere protagonista sul palco, dove porterà in scena Finché giudice non ci separi. Sarà a Roma dal 2 dicembre 2025 fino a 14 dicembre, al Teatro Sala Umberto. La commedia narra la storia di Mauro, Paolo, Roberto e Massimo, quattro amici tutti separati. Massimo è single da poco tempo e ha perso tutto, il giudice gli ha tolto la casa, la figlia e lo ha costretto a versare un importante assegno mensile a sua moglie. Con lo stipendio che gli rimane può permettersi di vivere in un piccolo appartamento, per questo, ha tentato di togliersi la vita.

I tre amici, nella commedia, gli stanno accanto, per evitare che commetta di nuovo un gesto sconsiderato e cercano di dargli forza e supporto. Dopo giorni passati nel dolore, quando sembra quasi che Paolo, Roberto e Mauro siano sul punto di riportarlo alla ragione, succede qualcosa di imprevisto: alla sua porta bussa una bellissima vicina di casa. Soltanto chi partecipa all’evento potrà scoprire che cosa accade dopo. Biagio non smette di sorprendere i fan con la sua comicità e con questa commedia dimostra ancora una volta di avere un’accentuata vena ironica.