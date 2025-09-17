Arrestato a Caserta, per il 22enne c’era un mandato europeo per tentato omicidio

La cosa del 22enne romeno si è conclusa negativamente a Caserta, con l’arresto dopo il mandato europeo per tentato omicidio.

Una storia alquanto singolare che vogliamo approfondire con voi per cercare da principio di capire cosa è accaduto.

È bastato un banale posto di blocco a fermarlo, quando era riuscito a scappare dalla Romania arrivando fino al sud Italia. Nel suo paese d’origine è accusato di tentato omicidio e a fermarlo e arrestarlo è stata la Polizia di Stato. I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta era di ricognizione per un’attività di controllo ordinaria del territorio.

L’uomo è stato arrestato dalle parti di Viale Carlo III di Borbone mentre era in automobile insieme ad alcuni stranieri. Tra questi uno era apparso davvero molto nervoso e quando la polizia si è avvicinata ha trovato conferma si trattasse proprio del ricercato.

Immediatamente il ragazzo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Arrestato 22enne romeno a Caserta

Non sappiamo bene da cosa dipenda l’accusa di omicidio colposo per il 22enne romeno arrestato a Caserta, ma il richiamo che arrivava a livello Europeo fa capire bene si trattasse di qualcosa di molto grave.

Le nostre forze dell’ordine dimostrano ancora una volta di avere personalità e intelligenza oltre che di essere sempre attente e sul pezzo cosa che ci rende ovviamente fieri.

Non sappiamo se l’uomo volesse fermarsi a Caserta o proseguire, sta di fatto che potenzialmente pericoloso avrebbe potuto portare a delle complicazioni di non poco conto.

Nelle prossime ore ci aspettiamo degli aggiornamenti che potrebbero svelare altri particolari legati proprio a questo tragico epilogo. Staremo a vedere se arriveranno informazioni che potrebbero essere utili per le persone che vivono questa zona. Di certo potrebbero accadere delle cose importanti anche per gli inquirenti. Probabile ora venga trasferito direttamente in Romania.