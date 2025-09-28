Apre un altro punto vendita in Campania con prodotti a prezzi super convenienti

In Campania sta per aprire un altro punto vendita e si tratta di un qualcosa di molto importante per i cittadini che ne potranno beneficiare. I prezzi saranno super convenienti ed andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta.

Allo stato attuale delle cose, fare la spesa sta diventando molto impegnativo, per così dire, dal momento che da qualche tempo c’è un autentico cambiamento in essere. Stanno, infatti, salendo in maniera importante i prezzi e, allo stesso tempo, almeno per quanto riguarda la situazione in Italia, gli stipendi sono fermi da tanto, troppo tempo. Proprio per questo motivo, è fondamentale per arrivare alla tanto temuta fine del mese osservare quelle che sono le giuste offerte che arrivano per tutti quanti noi.

Da questo punto di vista, in Campania arrivano notizie che fanno a dir poco piacere. Sta, infatti, per aprire un altro punto vendita con tanti, tantissimi prodotti che arrivano a disposizione di tutti quanti a prezzi davvero molto, molto vantaggiosi. Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta e che cosa sapere da questo punto di vista al fine di avere un quadro della situazione chiaro davanti ai propri occhi. Ecco che cosa bisogna sapere da questo punto di vista a tal proposito.

Punto vendita in Campania: è il settimo, grande occasione per i cittadini

In tal senso, la libera concorrenza è fondamentale per contenere i costi da questo punto di vista ed in tal senso ci sono degli aggiornamenti non di poco conto. Nello specifico, concentriamo la nostra attenzione sulla provincia di Napoli, dal momento che ad Acerra sta per aprire il settimo punto vendita in quella determinata provincia della nota catena di discount che non si occupa di food e di alimentazione in senso assoluto. Grazie a questa apertura il numero di punti vendita di Action in Italia arriva a 192.

Action investe costantemente nella qualità dei prodotti e nella sostenibilità, riducendo attivamente le emissioni a effetto serra delle proprie attività. Come riportato da NapoliToday, il nuovo negozio misurerà più di 886 metri quadrati. Insomma, si tratta di un centro che può essere un punto di riferimento per tante persone anche in termini di dimensioni. Action ha assunto un team composto da ben 20 lavoratori per gestire il negozio. Si troverà ad Acerra presso il Centro Commerciale “Il Rubino”, in Via Antonio Pacinotti, 10. La data di apertura in tal senso è prevista per il 27 settembre.