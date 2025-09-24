Angelo Duro non si ferma, dove sarà protagonista con il suo nuovo tour: info e date disponibili

Angelo Duro, nei prossimi giorni, porterà ancora sul palco il suo nuovo spettacolo: dove sarà in scena il comico amatissimo.

Angelo Duro è uno dei comici più seguiti degli ultimi anni. In pochissimo tempo è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico per la sua vena ironica prepotente e il suo modo di andare contro gli schemi. La sua carriera ha avuto inizio nel 2010 quando viene notato da Davide Parenti che lo ingaggia per il programma Le iene; nel 2017 lo spettacolo Perché mi stai guardando? ottiene un gradito successo, tanto da essere poi trasmesso in televisione.

I telespettatori hanno avuto modo di seguirlo nel 2023 al Festival di Sanremo, dove ha portato in scena un monologo. Il successo è arrivato ancora più forte quest’anno, quando è uscito il suo film Io sono la fine del mondo, che ha spinto al cinema migliaia di persone. Angelo ha saputo pian piano farsi spazio nel mondo della comicità e oggi è tra gli artisti più apprezzati. Nei mesi scorsi ha annunciato il suo nuovo tour e fra qualche giorno sarà ancora protagonista.

Angelo Duro, dove si ferma con il nuovo tour: il comico porta in scena uno spettacolo imperdibile

Il suo nome oggi è famoso in tutta Italia, Angelo Duro con le sue performance ha saputo farsi apprezzare ma anche tanto criticare. Non tutti amano il suo modo di fare ironia e spesso le sue battute sono finite al centro di dibattiti. Fra qualche giorno l’attore tornerà ad essere protagonista, con il suo nuovo spettacolo partito a febbraio ‘Ho tre belle notizie’, che continuerà a portare in scena dal 2 ottobre 2025 fino al 21 dicembre 2025.

Precisamente sarà a Napoli dal 2 al 5 ottobre, dove si esibirà sul palco del Teatro Acacia. In seguito si sposterà a Catania, Palermo, Agrigento, Bologna, Pesaro, Firenze, Roma, Triste, Padova, Rende, Reggio Calabria, Martina Franca, Lamezia Terme, Milano e infine chiuderà la stagione a Torino. In alcune città l’attore si esibirà in più date, gli spettatori avranno quindi modo di scegliere quando e dove partecipare.

‘Ho tre belle notizie’ è il titolo del suo nuovissimo spettacolo, che ha avuto inizio in Puglia, precisamente a Bari, il 19 febbraio 2025. Angelo, dopo aver conquistato migliaia di persone con ‘Io sono cambiato’, che ha registrato oltre 120 sold out in Italia e anche all’estero, è partito con questa nuova avventura che ha già attirato l’attenzione di tantissimi fan. Nei prossimi giorni sarà a Napoli e poi arriverà nelle altre città italiane.