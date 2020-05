Prof insultato durante video lezione, scatta l’indagine

Vitulazio – Questa mattina anche il sindaco di Vitulazio, Raffaele Russo, attraverso un lungo post su facebook ha voluto esprimere la sua solidarietà al concittadino Prof. Carlo Del Monte.

Il docente qualche giorno fa era stato insultato dal genitore di un alunno durante una video lezione.

La vicenda, naturalmente, ha suscitato molto clamore in città e non sarebbe il primo episodio che vede il docente vittima di questo tipo di insulti.

Ecco le parole del sindaco: “Nel leggere un post pubblicato qualche giorno fa da un nostro Concittadino, il Prof. Carlo Del Monte, il quale da una notizia di vicende che per mano di ignoti criminali stanno turbando la serenità sua e della sua famiglia, sento la necessità, come rappresentante della nostra Comunità, di esprimere a lui e alla moglie, Prof.ssa Pina Parillo, la mia vicinanza sia come uomo che come Sindaco. Sono fatti tanto gravi quanto inspiegabili, soprattutto quando sono rivolti nei confronti di persone irreprensibili che hanno improntato il loro stile di vita alla correttezza e al rispetto degli altri.Tuttavia sono fermamente convinto che le Autorità competenti faranno luce rapidamente sulla incresciosa vicenda, facendo riconquistare la serenità a tutta la famiglia”.