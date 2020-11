Si schianta contro la caserma dei carabinieri e scappa: indagini in corso

Vitulazio – Incidente questa mattina nel piccolo comune di Vitulazio, dove una vettura si è schiantata contro il cancello della caserma dei carabinieri.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa contro l’ingresso del comando dei militari di Vitulazio in via Martiri.

Subito dopo lo schianto il conducente si è dato alla fuga senza lasciare traccia. I Carabinieri hanno visionato le immagini di video sorveglianza.

Dai video, sembrerebbe, che l’uomo sia stato già indentificato, ma gli accertamenti sono tutt’ora in corso. Fortunatamente la caserma dei carabinieri non ha riportato gravi danni.