Arrestato commerciante di auto Casertano: finisce in carcere per traffico di droga

Vitulazio – La Polizia di Stato di Caserta, nel pomeriggio di venerdì u.s., ha tratto in arresto C.A., di anni 35, residente in Vitulazio (CE), incensurato, titolare di attività commerciale di noleggio auto in Casapulla.

L’uomo è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti.

Gli operatori della Sezione Investigativa del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, al culmine di mirata attività investigativa rintracciavano in questa piazza Padre Pio a Santa Maria Capua Vetere il C.A. che, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale “Uccella” a disposizione del Presidente della Corte di Appello di Napoli.

L’operazione di polizia giudiziaria si inserisce nell’ambito delle mirate attività condotte dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere finalizzate al contrasto del traffico di stupefacenti.