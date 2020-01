Incendio in Casa di riposo. Due anziane morte. LE VITTIME

Si indaga per capire se si è trattato di un incidente o un incendio doloso

Carinola – Accertamenti in corso da parte degli investigatori sulle cause che hanno scatenato l’incendio avvenuto oggi pomeriggio in una casa di riposo di Carinola.

Hanno perso la vita Emma Romagnoli e Anna Penna, di 56 anni e 80 anni, rispettivamente originarie Sant’Andrea del Pizzone e Sant’Agata de’ Goti.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che le fiamme siano partite da una sala lavanderia ed hanno rapidamente raggiunto il sottotetto.

Ma saranno solo gli accertamenti degli esperti a chiarire con esattezza la dinamica della tragedia. Sul posto sono giunti anche il magistrato di turno e gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Un’altra persona sarebbe rimasta ferita in modo serio, altre 5 in modo più lieve. Si indaga per capire se si è trattato di un incidente o un incendio doloso.