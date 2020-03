Violento incidente sul ponte ferroviario. Auto si ribalta

Casapesenna – Questa mattina intorno alle 7,00 si è verificato un incidente stradale all’imbocco del ponte ferroviario di Casapesenna.

Una vettura, per cause e dinamiche in fase di chiarimento, si è ribaltata dopo un violento impatto.

Dalle prime informazioni avrebbe urtato un palo della luce, per poi schiantarsi contro il guardrail e ribaltarsi.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia di Casapesenna, i militari dell’Arma della compagnia di Casal di Principe e la polizia municipale.