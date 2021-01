Drammatico incidente stradale nei pressi del comune di Carinola dove una giovane donna di Cascano, si è schiantata contro un albero.

Da una prima ricostruzione la ragazza era a bordo di una Lancia Ypsilon, mentre percorreva la strada tra i comuni di Carinola e Falciano.

Per cause e dinamiche in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro un albero fuori dalla carreggiata. Sarebbe stato un passante ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i medici del 118 ed i vigili del fuoco di Teano. I soccorsi hanno estratto la donna dall’abitacolo dell’auto e trasportata d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Sembra che le sue condizioni siano molto gravi. Attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.