Violento acquazzone tra Caserta e Maddaloni. Strade come fiumi in piena

Caserta / Maddaloni – Sono bastati 30 minuti di pioggia torrenziale per trasformare le strade in veri e propri fiumi in piena.

E’ quello che è accaduto in tutta la zona tra le città di Caserta e Maddaloni intorno alle 13,00 di oggi, 16 Giugno.

Come spesso accade il sistema fognario non ha retto all’enorme pressione dell’acqua riversando tutto in strada, rendendo difficile se non impossibile il transito delle auto.

L’allagamento sta provocando molti disagi al traffico con molte auto costrette a fermarsi. In base alle previsioni, nel corso del pomeriggio i temporali interesseranno l’intera provincia di Caserta.