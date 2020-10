Strepitosa vincita nel Casertano: vinti 62mila euro al Lotto

Orta di Atella – La fortuna bacia il Casertano con una quarantena da 62.250 euro vinta nel comune di Orta di Atella.

Indovinata una quaterna su una ruota nazionale: 2, 4, 28, 34. In seconda posizione la città di Bari grazie a un premio da oltre 37mila euro con il podio completato da Chiusa, in provincia di Bolzano, che festeggia una vincita da 25mila euro.

Le vincite dall’inizio dell’anno salgono così a 3 miliardi 113,2 milioni di euro (di cui oltre 700 milioni con il Lotto tradizionale e 2,1 miliardi con il 10eLotto). Restano tutti nell’urna i centenari in corsa, in testa c’è il 24 della Nazionale che non viene estratto da 137 concorsi, seguito dal 28 di Bari a quota 134, e dal 18 di Genova che per il momento manca da 102 concorsi.

Con la prossima estrazione, però, la lista dei centenari potrebbe diventare più lunga, con 99 turni di ritardo c’è infatti il 57 di Venezia.