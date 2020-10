Vinto 1 Milione di euro nell’Agro Aversano: la fortuna bacia il Casertano

Teverola – La fortuna bacia il Casertano, precisamente un giocatore nel comune di Teverola, nell’Agro Aversano.

Vincita di 1 Milione di euro al MillionDay. Di seguito la combinazione vincente: 2 14 27 40 42.

L’ultima vincita milionaria, la numero 132 dall’inizio del gioco e la nona del mese, è stata realizzata sabato 24 ottobre, a Teverola in provincia di Caserta.

Fino ad oggi il MillionDay, come riportato da AgiproNews, ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 294 milioni di euro. Per giocare al MillionDay basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, e si partecipa all’estrazione che ogni giorno alle 19, sette giorni su sette, dà la possibilità di vincere 1 milione di euro a chi centra la combinazione esatta.

Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.