Centrato il 5 al Superenalotto nel Casertano: strepitosa vincita per fortunato giocatore

Cellole – La ‘Dea bendata‘ bacia il Casertano, con un ‘5’ da oltre 22mila euro all’ultima estrazione del Superenalotto.

Nell’estrazione di martedì 15, infatti, sono stati realizzati in regione due “5” da 22.558,72 euro ognuno.

La prima giocata fortunata è stata convalidata a Grottaminarda, in provincia di Avellino, presso il Bar Tabacchi Spera in via Carpignano 85 mentre la seconda a Cellole, presso il Bar Tabacchi in via Domiziana Km 6,100.

La caccia al Jackpot ricomincia domani, con il concorso di giovedì 17 dicembre quando in palio ci saranno 78,4 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riporta Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.