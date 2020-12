Sull'episodio indagano gli uomini dell'arma dei carabinieri di Villa Literno i quali hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente dell'auto

Due ragazzi investiti da un’auto: ricoverati in gravi condizioni

Villa Literno – Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 19 di sera, lungo via delle Dune nel comune di Villa Literno.

Da una prima ricostruzione dei fatti, due giovani sono stati investiti da un’auto mentre erano intenti ad attraversare la strada.

L’impatto è stato molto violento ed i due malcapitati sono stati letteralmente sbalzati in aria. Il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Entrambi i ragazzi sono rimasti feriti in modo grave, uno in particolare è stato ricoverato d’urgenza in prognosi riservata presso l’ospedale di Caserta.

Sull’episodio indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri di Villa Literno i quali hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente dell’auto.