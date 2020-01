Villa Literno. Confermati i domiciliari per il sindaco Tamburrino

Villa Literno – Confermati gli arresti domiciliari per il sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino e gli imprenditori Francesco e Salvatore Nicchiniello.

Sono coinvolti nell’inchiesta riguardante corruzione e falso ideologico in atti pubblici per una concessione edilizia per la costruzione di una struttura ricettiva.

I giudici hanno negato la richiesta di scarcerazione dagli arresti domiciliari, respingendo l’istanza dei legali.

I fatti risalgono al periodo pre e post-elettorale e riguardano il rilascio del permesso di costruire richiesto degli imprenditori per la realizzazione di un centro recettivo-turistico in via delle Dune a Villa Literno.