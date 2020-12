Oltre 10 persone beccate a giocare a carte in un capannone: blitz della Finanza

Villa Literno – Blitz della Guardia di Finanza, nella serata di ieri 25 dicembre, in deposito di mobili usati nel comune di Villa Literno.

Circa 10 persone, ma non si è esclude che fossero di più, si erano riunite in un capannone di via Santa Maria a Cubito per giocare a carte la notte di Natale.

Il via via di auto avrà insospettito qualcuno il quale ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia delle fiamme gialle, scatenando un fuggi fuggi generale.

Sono riusciti a darsi tutti alla fuga, molto probabilmente perchè avvisati in tempo da qualche partecipante con il ruolo di “vedetta”.