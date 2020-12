Gambizzato sulla porta di casa: è giallo nell’Agro Aversano

Villa di Briano –

Gli sparano ad una gamba sul pianerottolo di casa. È quanto accaduto a Villa di Briano dove G. P., di 39 anni, è stato attinto da un proiettile calibro 9 ad una gamba sul ballatoio della propria abitazione. L’aggressore, presumibilmente noto alla vittima, si è allontanato lasciando G. P. sanguinante sul pavimento. È stato soccorso dai familiari che l’hanno trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. È stato operato d’urgenza per l’estrazione del proiettile e le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Sulla particolare dinamica dell’aggressione indagano i carabinieri del comando provinciale di Caserta. Stando ai primi riscontri dei militari i motivi del violento gesto non sono riconducibili a contesti della criminalità organizzata. Le ricerche dell’aggressore sembrano convergere verso il Capoluogo.