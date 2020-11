Covid: 2 morti in poche ore, drammatico bollettino per comune dell’Agro Aversano

Villa Di Briano – Nell’arco di 24 ore vengono certificati ben due decessi nello stesso comune. Si tratta del paese di Villa Di Briano nell’Agro Aversano.

E’ lo stesso sindaco Luigi Della Corte a confermare la drammatica notizia con una nota per informare la popolazione sull’emergenza covid che si è abbattuta in paese.

Ecco le sue parole: “Nonostante oggi non si registrino nuovi contagi, cosa che non capitava da diverse settimane, oggi è un giorno triste. Devo purtroppo, con grande sofferenza, annunciare due nuovi decessi tra i nostri concittadini. Il totale dei decessi è pari a 5, anche se il bollettino ASL ancora non è stato aggiornato. Altri due brianesi ci sono stati strappati via dal Covid-19. Li ricorderemo tutti con affetto.”

Continua il primo cittadino – “Uno dei due è stato dipendente comunale per tanti anni, che moltissimi conosco per la sua cordiale disponibilità. Un cittadino che frequentava la piazza e che, alla fine di questo bruttissimo dramma, mi mancherà nel non rivederlo più. In qualità di Sindaco faccio le mie più sentite condoglianze alle due famiglie. Stringiamoci tutti in un unico abbraccio. Preghiamo per le loro anime. Vi scongiuro, rispettate le ordinanze regionali e i dpcm, se vi è possibile, in maniera anche più restrittiva rispetto a quanto indicato.”