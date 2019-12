Gelo e raffiche di vento flagellano il Casertano

Caserta – Da questa mattina forti raffiche vento ed il freddo intenso stanno letteralmente flagellando l’intera Provincia di Caserta.

Come spesso accade in queste circostanze il vento forte sta causando la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari, ma fortunatamente almeno per ora non si registrano situazioni critiche.

Ad Aversa, questa mattina, molto probabilmente a causa delle raffiche, si sono staccati alcuni calcinacci dal municipio, precipitati in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Nelle prime ore della mattina di oggi è stata decisa la chiusura della strada, la cosiddetta salita della Pineta di Caserta Vecchia. Tre grossi pini, causa forte vento, si sono pericolosamente inclinati creando ovviamente un pericolo per la incolumità delle persone. Si punta all’apertura della strada nel pomeriggio di oggi.

Sulla Nazionale Appia, una decorazione Natalizia a forma di slitta di Babbo Natale trasportata dal vento è finita contro una Citroen Picasso in transito.

A San Prisco il vento forte delle ultime ore ha distrutto una copertura nella piscina.

A creare disagi anche il l’ondata di gelo che ha causato un crollo drastico delle temperature. Durante la nottata di oggi e di domani, tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio, possono verificarsi possibili gelate.