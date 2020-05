Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina a Varcaturo

La salma del piccolo è stata posta sotto sequestro, l’inchiesta è già in corso per provare a capire in che modo è avvenuta questa assurda tragedia

Varcaturo – Tragedia a Varcaturo dove un bambino di 4 anni è morto annegato in piscina in una abitazione privata.

Il dramma è avvenuto oggi, inutili i soccorsi per il piccolo. E’ stato condotto all’ospedale di Pozzuoli.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La vicenda si è svolta nella piscina privata dell’abitazione in cui viveva.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri di Giugliano i quali hanno avviato un’indagine per ricostruire i fatti.

La salma del piccolo è stata posta sotto sequestro, l’inchiesta è già in corso per provare a capire in che modo è avvenuta questa assurda tragedia.