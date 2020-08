Coronavirus: nuovo caso positivo nel Casertano, 2 contagi in città

Vairano Patenora – Nuovo caso di Coronavirus accertato nel Casertano, questa volta nel comune di Vairano Patenora.

E’ lo stesso sindaco, Bartolomeo Cantelmo, ad ufficializzare il contagio. Si tratta di un ragazzo del posto.

Naturalmente come da prassi è scattato il protocollo sanitario e la ricostruzione di tutti i contatti avuti dal giovane negli ultimi giorni. Ecco la comunicazione del primo cittadino:

“Cari concittadini voglio informarvi che purtroppo abbiamo un secondo caso di positività al COVID 19 , sempre una persona giovane, sta bene, è scattato immediatamente l’isolamento anche familiare con completa collaborazione, si sta provvedendo a definire rete di contatti ultimi giorni, per praticare tamponi secondo protocollo, il tutto sotto il controllo ASL. È sicuramente un momento di recrudescenza del covid favorito dalla eccessiva promiscuità ed eccessivi contatti soprattutto nei giovani. Rinnovo raccomandazione ad evitare al massimo assembramenti , viaggi non strettamente necessari, mascherina sempre, prudenza tanta. Segnalatemi comportamenti anomali , che mio malgrado, come già sto facendo in questi giorni, segnalerò assolutamente agli organi di controllo per tutelare tutta la comunità e tutto l’alto casertano“.