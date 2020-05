14enne in bicicletta investito da un’auto. Ricoverato in prognosi riservata

Vairano Patenora – Drammatico incidente nella serata di ieri, intorno alle 20,00, lungo la Provinciale 96 nel comune di Vairano.

Da una prima ricostruzione dei fatti un 14enne del posto, è stato investito da un’auto in transito, per cause e dinamiche in corso di accertamento.

Il conducente della vettura, un uomo residente a Piedimonte Matese, si è fermato a prestare i primi soccorsi ed ha allertato i medici del 118, giunti poco dopo sul posto.

L’impatto è stato molto violento ed il 14enne è rimasto ferito in modo serio. E’ stato necessario trasportarlo all’ospedale di Caserta, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione i quali hanno provveduto a sequestrare l’auto e la bicicletta. Effettuati anche i rilievi per ricostruire la dinamica.