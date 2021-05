Vairano: arrestato 45enne per coltivazione di marijuana

I carabinieri della Stazione di Vairano Scalo (CE), a Vairano Patenora (CE) frazione Scalo, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per coltivazione di sostanze stupefacenti, di C.A. 45 anni, del luogo.

I militari dell’Arma a seguito della perquisizione domiciliare eseguita a carico dell’arrestato hanno rinvenuto, in una stanza dell’appartamento, una serra costituita da una struttura di listelli in ferro e teli in nylon, rivestita internamente da materiale ignifugo, illuminata artificialmente, con all’interno 8 piante di marijuana dell’altezza media di 1 metro.

Nello stesso locale sono stati altresì rinvenuti diversi flaconi di concimi, buste in cellophane da destinare al confezionamento dello stupefacente ed un impianto di innaffiamento a goccia, oltre a sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr.1. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

C.A. è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.