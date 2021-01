Tragedia nella mattinata di ieri nel comune dell’Agro Aversano di Sant’Arpino, per la morte di un uomo.

La vittima è un 90enne, M. C., il quale in base ad una prima ricostruzione, è deceduto dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via Luigi Compagnone.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 10,30 del mattino. E’ precipitato dal terzo piano e l’impatto non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto, allertata da alcune persone presenti, è giunta un’ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione i quali hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti.