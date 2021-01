Ancora una tragedia colpisce la provincia di Caserta per la morte del 46enne L. A., noto fotografo del comune di Recale.

Dalle prime informazioni sarebbe stato trovato senza vita nella sua abitazione di Via Roma da un familiare.

Per diverso tempo, l’uomo aveva svolto l’attività di fotografo ma si occupava anche della vendita di prodotti elettronici.

Sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e fare chiarezza sulla vicenda. Intanto la notizia si è diffusa in città gettando nello sconforto amici e parenti.