Ladri tentano il colpo in un noto negozio: il titolare si sfoga “11 furti in 7 anni”

Trentola Ducenta – Ancora un tentativo di furto presso il negozio di telefonia Della Volpe Multibrand di via IV Novembre a Trentola Ducenta.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scesa che per fortuna non è andata a buon fine.

Il negozio non ha riportato grossi danni, ma il titolare, Antonio Della Volpe, affida alla rete il suo sfogo.

“In 7 anni di attività questo è il nono tentato furto oltre ai 2 furti subiti. E’ inaccettabile e inconcepibile che 3 persone alle 4 del mattino, con targa di altra autovettura girino indisturbati con arnesi da scasso. Ovviamente non sono l’unico a subire queste ingiustizie e non sarà certamente l’ultima volta che le subirò, ma se non si lanciano messaggi di aiuto resteremo sempre nel dimenticatoio.”

“L’agro aversano ha bisogno di essere tutelato con più personale di polizia ed a mio parere dell’esercito… Non esiste solo la terra dei fuochi che merita certamente attenzione, ma anche un semplice commerciante come me, che dopo tanti anni di sacrifici può vedersi svanire tutto perchè se riescono ad entrare è dura rialzarsi, merita attenzione da parte delle istituzioni.”