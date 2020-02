Vasto incendio distrugge deposito e due auto. Indagini in corso

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire l’esatta dinamica

Trentola Ducenta – Un vasto incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in un deposito, di circa 200 mq in Via dei Mille, a Trentola Ducenta.

Il rogo ha distrutto una parte della struttura, di ferro , e due autovetture presenti nel deposito, una Lancia Ypsilon elefantino e una Toyota Yaris.

Sulle cause sono in corso tutti gli accertamenti del caso, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella dolosa.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco di Aversa. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire l’esatta dinamica.