Covid: maestra muore pochi giorni dopo il padre, dramma nell’Agro Aversano

Trentola Ducenta – Una intera comunità in lutto ed una famiglia distrutta per la scomparsa del padre e della figlia a causa del Coronavirus.

Pasquale, 80 anni, ed Anna 47, di Trentola Ducenta, sono deceduti in seguito alle complicanze del Covid-19. Anna era una maestra ed insegnava nel piccolo comune di Rocca di Papa. L’amministrazione comunale scrive: “Anna, di 47 anni, docente presso l’Istituto Comprensivo “Leonida Montanari” di Rocca di Papa, si è spenta ieri dopo aver contratto il Covid. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Città di Rocca di Papa si stringono attorno al dolore della sua famiglia e di tutti i suoi cari, ricordando Anna come punto di riferimento per i suoi piccoli alunni e per l’intero corpo docenti dell’Istituto.”

La notizia si è rapidamente diffusa a Trentola Ducenta. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da parenti e amici:

«Pasquale un uomo d’altro stampo, una persona gentile, onesta che ha speso tutta la sua vita per il lavoro e la famiglia, moglie e tre figli; e dopo la scomparsa della sua compagna di vita, dieci anni fa, ha concentrato la sua attenzione in particolar modo sulla sua unica adorabile figlia!! È la mia principessa, diceva, ed io il suo principe.. Ogni volta che ne parlava i suoi occhi erano pieni di amore, un amore che andava oltre anche alle preoccupazioni che aveva per lei sia per il lavoro che per la vita privata!! Nella sua lettera del suo 80simo compleanno, il 21 Giugno di quest’anno, ha scritto tre pagine della sua vita e dell’amore verso i suoi cari. Forse percepiva che sarebbe stata l’ultima. E poi tu Anna, di una sensibilità unica! Tanti sacrifici, affrontati da sola senza nessuno accanto, nessuno che avesse capito che ragazza meravigliosa eri!! E così l’amore per il tuo lavoro d’insegnante; “I miei bambini”, dicevi!»