Treno merci deraglia e tir perde il carico. Caos a Caserta Sud

Marcianise – Treno merci deraglia ed i detriti volano giù dal ponte direttamente sulle auto. Un tir perde carico di cibo.

Veri e propri momenti di caos a Caserta Sud dove si registrano diversi chilometri di coda a causa di un incidente ferroviario avvenuto nei pressi dello scalo merci dell’Interporto.

Da una prima ricostruzione un treno merci è infatti deragliato per fortuna senza provocare feriti.

A seguito del deragliamento sarebbero precipitati direttamente in strada, sulle auto in transito da Caserta Nord a Caserta Sud, alcuni detriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia ferroviaria. Quasi contemporaneamente un tir, al Km 746.6 in direzione Milano, ha perso il carico il quale si è riversato in strada mandando in tilt il traffico con 5 chilometri di coda.