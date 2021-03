Tragedia a Villa di Briano. 16enne trovato senza vita

Dramma a Villa di Briano in una comunità alloggio. Un ragazzo di 16 anni, che era in custodia presso la struttura di via Ugo La Malfa per un tentativo di rapina, è stato trovato senza vita.

La tragedia è avvenuta intorno a mezzogiorno. Il giovanissimo, originario della zona vesuviana, è stato trovato senza vita all’interno del bagno della comunità.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un gesto estremo. I soccorsi del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Aversa i quali avrebbero rinvenuto anche un biglietto.

Come da prassi è stata disposta l’autopsia sul corpo del 16enne.