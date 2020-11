Traffico Rallentato tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Caserta sud anche per un veicolo fermo in avaria

Mattinata da incubo: 6 km di coda in autostrada A1

Marcianise – Traffico pesantemente rallentato, questa mattina, lungo l’autostrada A1 all’altezza dell’uscita di Marcianise.

Infatti si registra una coda sulla A1 Roma-Napoli, a partire dal Km 740.6 in direzione Milano di circa 6 chilometri, in diminuzione.

Traffico congestionato tra il nodo A1/Acerra-Afragola e Caserta sud per dei lavori in corso per il rifacimento del manto stradale.

La società autostrade per l’Itala consiglia l’uscita al bivio A1/A16 Napoli-Canosa. Traffico Rallentato tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Caserta sud anche per un veicolo fermo in avaria.